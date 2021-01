Bayern-Trainer Flick: „Das können wir uns jetzt abschminken“

"Wir haben uns das Ziel gesetzt, dieses Jahr das Triple zu verteidigen. Das können wir uns jetzt abschminken", sagte Flick. "Jetzt müssen wir gucken, dass wir die Dinge in Zukunft besser machen, dass wir in die Spur kommen."

143 Tage nach dem vollendeten Titel-Triple mit dem Gewinn der Fußball-Champions-League in Lissabon waren die Münchner beim Pokal-Aus weit entfernt von der europaweit gefürchteten August-Form, die Bayern-DNA scheint entschlüsselt. Sogar der Zweitliga-Dritte Holstein Kiel hatte sich im Schneetreiben beim Triumph im Elfmeterschießen (6:5) bestens darauf eingestellt.

Spätestens bei der Rückkehr ins trübe München wollte der Bundesliga-Tabellenführer und Champions-League-Achtelfinalist am Donnerstag den Pokal-Ärger hinter sich lassen. "Jetzt geht der Blick auf das was, unsere Aufgabe ist: Erfolgreich Fußball spielen. Da müssen wir hinkommen", sagte Flick nach der Blamage in Kiel.

Schwachpunkt ist offenkundig

Sorgen machen sich die Bosse, die dick eingepackt auf der Tribüne zitterten, aktuell keine. Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge betonte sein Vertrauen in Trainer und Mannschaft, wies aber auch auf die "wichtige Aufgabe für Hansi Flick" hin, die wackelige Defensive zu stabilisieren.

Die Bayern-Stars um den in der 106. Minute eingewechselten David Alaba waren bedient. "Über das erste Gegentor sprechen wir schon seit einiger Zeit, über diese Art von Gegentoren. Den Schuh müssen wir uns anziehen", sagte Thomas Müller. Sein Trainer meinte: "Das sind Dinge, die wir angesprochen haben, die wir trainiert haben. Da muss ich die Tiefe absichern."

Die Bayern pressen nach Ballverlust schon in der gegnerischen Hälfte sehr aggressiv mit hoher Viererkette. Genau diese im Triplejahr hochgelobte taktische Grundordnung der Münchner steht nun in der Diskussion - die Stärke scheint sich zur Schwachstelle entwickelt zu haben. Auch im Holstein-Stadion war die aktuelle Defensiv-Misere der Bayern auch noch durch den Treffer von Kapitän Hauke Wahl mit der letzten Aktion in der Nachspielzeit mehr als deutlich geworden.

"Das hat nichts mit hochstehender Kette zu tun. Unsere Spielidee ist die, dass wir den Gegner unter Druck setzen. Das haben wir auch nicht so im Detail fertig gebracht, wie wir das wollen und können", meinte Flick. Doch es ist nicht nur die Abwehr, die dem Trainer Kopfzerbrechen bereitet. Nicht nur gegen, sondern auch mit dem Ball müsse man besser arbeiten. Man müsse den letzten Pass auch etwas besser spielen. "Da haben wir auch noch Luft nach oben."

Alaba traf vom Punkt

Die Nationalspieler Serge Gnabry (14.) und Leroy Sane (47.) hatten den Favoriten zweimal in Führung gebracht. Marc Roca scheiterte im Elfmeterschießen an Kiel-Keeper Ioannis Gelios, nachdem Alaba kurz zuvor verwandelt hatte. Vor dem Heimspiel am Sonntag gegen Freiburg hat der Tabellenführer schon 24 Gegentreffer kassiert - in gerade einmal 15 Bundesligaspielen.

Seit Flick am 4. November 2019 die Bayern als Nachfolger von Niko Kovac übernommen hat, war es nur nach oben gegangen - nun ist der 55-Jährige erstmals als Krisenmanager gefordert. Es scheint auch eine Kopfsache zu sein bei den Profis, denn: "Wir haben 120 Minuten gezeigt, dass wir fit sind", sagte der Trainer.

Stur an seinem System festhalten wird Flick indes nicht. Man habe einiges angepasst, man habe nicht so von Anfang an gespielt, wie man das normal mache. "Wir haben nicht nur einen Plan A, wir wissen auch andere Dinge letztendlich zu spielen. Von daher ist es einfach auch der Situation geschuldet. Es ist immer eine Überlegung in unserem Trainerteam, wie wir die Dinge angehen wollen. Es ist nicht so, dass wir uns keine Gedanken machen", sagte er.

Im DFB-Pokal sind die Bayern nun nicht mehr dabei. Letztmals war das vor gut 20 Jahren so, da verloren die Münchner beim damaligen Oberligisten 1. FC Magdeburg ebenfalls im Elfmeterschießen. Im Tor stand damals Oliver Kahn. Sein jetziger Vorstandskollege Hasan Salihamidzic hatte am 1. November 2000 mit seinem Tor zum 1:1 die Bayern in die Verlängerung gerettet. Auf der Bank saß Ottmar Hitzfeld. Trotz der Enttäuschung wurde sein Team Meister, fing Schalke in allerletzter Sekunde noch ab und holte sich auch noch den Champions-League-Titel - im Elfmeterschießen.

