Rangnick sah, wie Blau-Weiß Linz an die Spitze stürmte

Mit dem 2:0 gegen Kapfenberg – dem achten Sieg in Serie – lachen die Linzer erstmals in dieser Saison von der Tabellenspitze. Fally Mayulu hatte nach 18 Minuten die Führung per Kopf erzielt, Super-Joker Ronivaldo – es war sein bereits fünftes Tor nach einer Einwechslung – traf im Finish nach einer schönen Kombination zum 2:0.

Das sah auch ein prominenter Gast: ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick stattete dem Zweitliga-Duell einen Besuch ab, er beobachtete die Partie von der Dachterrasse des Hofmann Personal Stadions und sparte dabei auch nicht mit Lob für Blau-Weiß. "Es ist ihm aufgefallen, dass wir gute Arbeit leisten", sagte Sportchef Tino Wawra. Der eigentliche Grund für seinen Besuch war aber natürlich Matthias Seidl. Ende des vergangenen Jahres wurde der 22-jährige Blau-Weiß-Kicker (zwölf Liga-Tore, vier Vorlagen) von Österreichs Nationaltrainer zu einem Perspektivlehrgang eingeladen – dabei überzeugte der gebürtige Salzburger den Deutschen auf Anhieb. Rangnick sieht in Seidl einen künftigen Nationalspieler, sagte dem Kuchler aber auch, dass er spätestens im Sommer zu einem heimischen Topklub wechseln soll.

Auch der LASK war dran

Ein Rat, den der 22-Jährige befolgen wird. Blau-Weiß-Stadtrivale LASK führte konkrete Verhandlungen mit ihm, dieser entschied sich aber für Sturm Graz. Spieler und Vereine sind sich wie berichtet längst einig, es fehlt nur mehr die Vertragsunterschrift.

Vielleicht läuft Seidl auch noch als A-Teamspieler für Blau-Weiß auf: Rangnick soll ihn als ernsthafte Option für eine Kadereinberufung für Österreichs Länderspiele in Linz gegen Aserbaidschan (24. März) und Estland (27. März) auf dem Zettel haben.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.