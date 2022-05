OÖN-Bericht bestätigt: Blau-Weiß holt Top-Stürmer Ronivaldo

Bereits im Februar hatten die OÖN exklusiv vom Interesse des FC Blau-Weiß Linz an Top-Stürmer Ronivaldo berichtet.

Nach langwierigen Verhandlungen wurde der Transfer nun endgültig fixiert: Der 33-jährige Brasilianer, der in der Vorsaison in 29 Spielen 21 Tore für Liga-Rivale Innsbruck erzielt hatte, unterschrieb heute einen Zweijahresvertrag in der Stahlstadt.

Der Angreifer soll in der kommenden Saison im Kampf um den Bundesliga-Aufstieg den Unterschied ausmachen. Ronivaldo weiß, wo das gegnerische Tor steht: In 187 Zweitliga-Partien traf er für Kapfenberg, Lustenau und Innsbruck 118 Mal. Bereits am kommenden Mittwoch wird der Top-Neuzugang in einer Pressekonferenz vorgestellt.