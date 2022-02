Vor Frühjahrsstart: Blau-Weißes Geheimziel und Madleners kurioser Vertrag

Nach dem Nachholspiel von Vorwärts Steyr gegen Horn (2:2) in der Vorwoche kicken am Freitag auch Blau-Weiß Linz und der FC Juniors OÖ die Frühjahrssaison der 2. Fußball-Liga an. Ein besonders ambitioniertes Ziel hat sich Blau-Weiß Linz vor dem Derby gegen Steyr gesteckt – auch wenn es niemand öffentlich aussprechen will.