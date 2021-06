Neuer Anlauf von Dwamena bei Blau-Weiß Linz

Beim gestrigen Testspiel gegen Vöcklamarkt war Raphael Dwamena zwar nicht dabei, weil er private Dinge in Dänemark zu klären hatte – bis Februar stand der 25-Jährige beim Erstligisten Vejle unter Vertrag –, heute wird er aber zum Medizincheck in Linz erwartet. Dabei wird natürlich sein Herz genau unter die Lupe genommen: Seit 2020 stürmt er mit der Unterstützung eines Defibrillators.

In Linz will Dwamena, der 2018 noch um sechs Millionen Euro vom FC Zürich zum spanischen Klub Levante gewechselt war, einen neuen Anlauf nehmen. Dafür verzichtet er auf viel Geld. An seinem bisherigen Karrierehöhepunkt soll er mehr als eine halbe Million Euro verdient haben. Ebenfalls kurz vor dem Abschluss steht mit Anteo Fetahu ein 18-jähriges Stürmer-Talent.