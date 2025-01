Ex-Blau-Weiß-Sportchef könnte bei einem Liga-Rivalen anheuern

In der Winterpause hielt sich lange das Gerücht hartnäckig, Tino Wawra könnte bei Double-Sieger Sturm Graz zum neuen Technischen Direktor bestellt werden. Der Ex-Blau-Weiß-Sportchef war in der engeren Auswahl um den Posten, führte Gespräche mit Sturm-Präsident Christian Jauk. Am Ende entschieden sich die Steirer um Neo-Sportchef Michael Parensen aber für Benjamin Schunk, einen Landsmann des Deutschen.

Wawra, der nach seinem Amtsaustritt bei Zweitligist St. Pölten im Mai des Vorjahres ohne Job war, dürfte nun aber trotzdem in der steirischen Landeshauptstadt unterkommen: Wie die OÖN erfuhren, soll der 45-Jährige ausgerechnet bei Sturm-Stadtrivale GAK andocken. Beim Aufsteiger der Fußball-Bundesliga soll er ebenfalls den Posten des Technischen Direktors bekleiden.

Seinen größten Erfolg auf Funktionärs-Ebene feierte der gebürtige Leondinger mit dem FC Blau-Weiß Linz: Zwischen 2019 und 2023 war der Ex-Profi als Sportchef des Stahlstadtklubs aktiv, feierte in diesem Zeitraum zwei Meistertitel in der 2. Liga und den damit verbundenen Aufstieg der Königsblauen in die Bundesliga. Nachdem Wawra die Linzer zurück in das Oberhaus geführt hatte, schloss er sich 2023 dem damals ambitionierten Zweitligisten SKN St. Pölten an.

Autor Raphael Watzinger

