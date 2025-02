Blau-Weiß-Kicker nach 1:2 bei Sturm: "Kein Pech, sondern einfach dumm"

Der FC Blau-Weiß Linz hat es im Kampf um einen Platz in den Top Sechs der Fußball-Bundesliga nicht mehr in der eigenen Hand: Nach der 1:2-Niederlage bei Double-Sieger Sturm Graz wurde das Team von Trainer Gerald Scheiblehner vom Stadtrivalen LASK überholt und liegt drei Runden vor dem Ende des Grunddurchgangs aktuell nur mehr auf dem siebenten Tabellenplatz. „Wir fighten weiter“, gab Blau-Weiß-Coach Scheiblehner für die kommenden entscheidenden Wochen die Richtung vor.

Mehr zum Thema FC Blau-Weiß Linz 2:1 - Sturm Graz gewinnt zuhause gegen Blau-Weiß Linz Der Titelverteidiger Sturm Graz besiegte am Sonntag Blau-Weiß Linz mit 2:1 (2:0) und liegt an der Spitze der Fußball-Bundesliga nun drei Punkte ... 2:1 - Sturm Graz gewinnt zuhause gegen Blau-Weiß Linz

Der einzige Sieg, den seine Mannschaft am heutigen Tag einfuhr, war vor dem Ankick: Bei der Platzwahl von Schiedsrichter Alain Sadikovski entschied sich Manuel Maranda für Schwarz – für Heim-Kapitän Jon Gorenc Stankovic blieb nur mehr die Farbe Rot über. Die unbeliebte Farbe des Grazer Stadtrivalen GAK – ein „Move“, der seine Sturm-Kollegen wohl noch mehr angespornt hat.

Zwar hatte Anderson in der 12. Minute die Führung für Blau-Weiß auf dem Fuß – ein Heim-Verteidiger fälschte den Schuss aber noch zur Ecke ab –, danach drückte speziell Sturm-Youngster Malick Yalcouye dem Spiel seinen Stempel auf: Energisch hatte sich der 19-Jährige im Duell mit Thomas Goiginger durchgesetzt, der Blau-Weiß-Offensivmann konnte sich im eigenen Strafraum nur mehr mit einem Foul helfen. Otari Kiteishvili verwertete den fälligen Elfmeter (18.) – 1:0. Ein Gegentor, das vor allem den Verursacher ärgerte: „Wenn ich so ein dummes Foul mache und wir dadurch in Rückstand geraten, ist es gegen Sturm Graz natürlich schwierig. Es war kein Pech, sondern einfach dumm von mir und darf mir nicht passieren“, sagte Goiginger nach dem Spiel.

Nach einem Umschaltmoment bauten die Steirer kurz vor der Pause die Führung aus: Yalcouye traf in der 43. Minute zum 2:0. Mehr als der Anschlusstreffer durch einen Schuss von Alem Pasic (83.) aus 16 Metern wollte nicht mehr gelingen. Trotzdem war Blau-Weiß-Trainer Gerald Scheiblehner mit Phasen der Partie zufrieden: „Sturm hat eine gute Leistung gebracht, aber auch wir. Wir sind durch einen unnötigen Elfmeter in Rückstand geraten, der zweite Gegentreffer war ein typisches Sturm-Tor, in dem sie stark die Tiefe attackiert haben.“

„Haben anderes Gesicht gezeigt“

Warum es letztendlich nicht für einen Punktgewinn gereicht hat? Scheiblehner: „Wir waren vorne zu harmlos, haben zu kompliziert gespielt. Am Ende hat aber auch Blau-Weiß Linz mit Ausfällen wie Simon Pirkl oder Alexander Briedl beim amtierenden Double-Sieger gespielt. Mehr kann man auch nicht erwarten.“

Dass sein Team nach den ersten drei Frühjahrsrunden mit nur einem Punkt dasteht, beunruhigt den 47-Jährigen – auch in Hinblick auf den Kampf um einen Platz in den Top Sechs – nicht: „Nach dieser Leistung können wir mit guter Energie in die Woche gehen.“ Torschütze Pasic wollte von einer Krise ebenfalls nichts wissen: „Wir haben gegen Sturm wieder ein anderes Gesicht gezeigt als zuvor gegen Altach.“

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Bundesliga Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.