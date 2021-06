Arnautovic wehrt sich gegen Rassismus-Vorwürfe und entschuldigt sich

Die Szene blieb im Gedächtnis: Nachdem Marko Arnautovic eingewechselt worden war, erzielte er in der 89. Minute den 3:1-Endstand beim EM-Auftaktsieg der Österreicher über Nordmazedonien. Danach fing der Torschütze zu schimpfen an, woraufhin Kapitän David Alaba den Mund seines Mitspielers quasi per Hand in Zaum zu halten versuchte.

In den sozialen Medien wurden nun Rassismus-Vorwürfe gegen den 32-Jährigen laut. Demnach soll Arnautovic Gegenspieler Ezgjan Alioski entsprechend beschimpft haben, auch eine im rechtsradikalen Milieu verortete Geste machte Arnautovic.

Am Tag danach wehrt sich der ÖFB-Stürmer gegen die Vorwürfe. „Ich bin kein Rassist und werde niemals ein Rassist sein“, wird er im „Kurier“ zitiert. Gleichzeitig entschuldigte er sich für die Szene. Das Wortgefecht sei aus der Emotion heraus geschehen, von beiden Seiten. „Das gehört einfach nicht dazu, das müssen wir streichen. Ich will mich nur für das entschuldigen“, so Arnautovic weiter.

Ob es tatsächlich um Alioski ging, wollte er nicht bestätigen, das sei auch zweitrangig. Seine Aussagen hätten nicht mit Politik zu tun gehabt. „An alle Leute, dei sich angesprochen gefühlt haben: Es tut mir leid. Lasst uns das alles vergessen, es gehört nicht zum Fußball.“