Stelzer forderte bei Besuch der Impfstraße in Leonding: "Keine neuen Steuern"

„Wir wollen damit (dem Besuch, Anm. d. Red.) heuer bewusst jenen danken, die mit ihrer Arbeit die Basis für Oberösterreichs Weg aus der Krise hin zu verantwortungsvollen Öffnungen legen“, so Stelzer. Der Landeshauptmann meinte, dass Oberösterreich gestärkt aus der Krise herausgehen kann: "Viele Unternehmer in Oberösterreich investieren bereits wieder oder haben Millioneninvestitionen in ihren Planungen. Das schafft wertvolle Impulse auf dem Weg zurück und das schafft vor allem Arbeit für die Menschen,“ zeigte er sich zuverlässig.

Stelzer will derzeit keine neuen Steuern

Die Einführung neuer Steuern und Abgaben zur Finanzierung der hohen Kosten, die die Coronakrise verursacht hat, lehnt Stelzer ab. Viele Menschen hätten voller Energie für Oberösterreich gearbeitet. Diese Energie solle nicht mit neuen Steuern und Abgaben "abgewürgt" werden, meinte der Landeshauptmann. Dafür sei der falsche Zeitpunkt.

Zu den politischen Verantwortlichen im Land sagte er: "Der heurige 1. Mai ist vor dem aktuellen Hintergrund der Krise viel mehr als ein Tag Arbeit. Es ist ein Tag der Arbeit in einem Jahr der Arbeit!“ Umso mehr gelte es nun, so Stelzer, „zusammenzuarbeiten und zusammenzuhalten“.

Haberlander sprach beim Besuch auch das erhitzte gesellschaftliche Klima und die Spaltung in der Gesellschaft an: "Wir wissen, wie schwierig die Zeit ist, wie groß die Herausforderungen sind. Und wir spüren, wie die Sorgen und Ängste der Menschen zugenommen haben, vielerorts auch eine Spaltung in der Gesellschaft entstanden ist“. Was am meisten zähle sei, die Gesundheit der Menschen zu schützen und Arbeitsplätze zu sichern.