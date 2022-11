Jugendkriminalität: „Es wird es keine schnellen Lösungen geben“

Jugendschutz ist Ländersache. Obwohl jedes Bundesland in Gesetzgebung und Vollziehung seine eigene Zuständigkeit hat, konnte man sich im Jahr 2018 zu einer Vereinheitlichung durchringen und gemeinsame Fortgehzeiten für Jugendliche definieren. Alle Bundesländer? Nein, allein Oberösterreich ist damals bei seinen strengeren Vorschriften geblieben und hat unter dem damals zuständigen Jugendschutz-Landesrat Elmar Podgorschek (FP) bei der Liberalisierung der Ausgezeiten nicht mitgezogen.

So gilt in Oberösterreich: Jugendliche unter 14 dürfen ohne Begleitung Erwachsener bis 22 Uhr fortgehen, in den anderen Ländern bis 23 Uhr. Jugendliche, die schon 14 aber noch nicht 16 sind, dürfen bis Mitternacht ausgehen, im übrigen Österreich bis 1 Uhr.

Der neue für den Jugendschutz zuständige Landesrat Michael Lindner (SP) will das Gesetz neu fassen und eine „Anpassung an die einheitlichen Standards“. Das geltende oberösterreichische Jugendschutzgesetz hat ein Ablaufdatum, es wird Ende 2023 planmäßig außer Kraft treten. Lindner möchte die betroffenen Jugendlichen, Eltern und Erziehungsberechtigten „aktiv“ in den Gesetzgebungsprozess „einbinden“, wie er am Freitag bei seiner ersten Pressekonferenz als Nachfolger von Birgit Gerstorfer betonte. Geplant sind Workshops in Schulen und Jugendzentren und Umfragen unter Eltern. Sein Entwurf werde „jedenfalls eine Harmonisierung“ beinhalten. Es gebe „keine sachliche Rechtfertigung, warum junge Menschen in Oberösterreich eine Stunde kürzer ausgehen dürfen, als das in Salzburg oder Wien der Fall ist“, sagt Lindner. Ob er dafür im Landtag eine Mehrheit findet, ist fraglich. Die FP hat sich kürzlich nach den Krawallen in der Halloween-Nacht gegen eine Ausweitung der Ausgehzeiten ausgesprochen, die VP hat sich noch nicht positioniert.

Zudem will Lindner im neuen Jugendschutzgesetz ein Verbot verankern, an Jugendliche unter 18 Jahren „rauchbare“ CBD-Produkte und tabakfreie Nikotinbeutel („Snooze“) zu verkaufen. Hier bestehe bisher eine Rechtslücke, die geschlossen werden soll, „um die Gesundheit unserer Kinder und Jugendlichen bestmöglich zu schützen“, so Lindner.

Als Gerstorfer-Nachfolger ist er auch für die Kinder- und Jugendhilfe verantwortlich.

Der problematische 13-Jährige

Auch jener strafunmündige 13-Jährige, der mit anderen Jugendlichen kürzlich zwei Linzer Taxifahrer überfallen haben soll, fällt in die Zuständigkeit seines Ressorts. Denn die Jugendwohlfahrt hat das Sorgerecht für den Buben aus Rumänien, der immer wieder Reißaus aus seiner betreuten Einrichtung nimmt.

Über die Ergebnisse der abgehaltenen Fallkonferenz, an der neben der Polizei auch Erzieher und Betreuer des Buben teilnahmen, werde man öffentlich nicht berichten, sagt Ressortchef Lindner. Nur so viel: „Das Verhalten der Jugendlichen ist das Resultat ihrer bisherigen Lebensgeschichte.“ Sie einzusperren, mache die Situation nur noch schlimmer. Beim Thema Jugendkriminalität „wird es keine schnellen Lösungen geben“. Vielmehr müsse in Prävention investiert und bei Bildung, Integration und Gewaltschutz angesetzt werden, so Landesrat Lindner.