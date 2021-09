Impfverweigerer: 60 Prozent Frauen, acht Prozent Corona-Leugner

Niedriges Impftempo und gesellschaftliche Gräben wegen Corona: Angesichts dieser Probleme hat das Land beim IMAS-Institut eine Umfrage durchführen lassen, um daraus Maßnahmen abzuleiten.

Wesentliche Ergebnisse: 29 Prozent der befragten Oberösterreicher über 16 Jahre gaben an, noch nicht gegen Corona geimpft zu sein. Davon haben 22 Prozent – also rund drei Viertel – auch gar kein Interesse an einer Impfung, sieben Prozent schon.

Bei den Ungeimpften ohne Impfinteresse sind 60 Prozent Frauen und 40 Prozent Männer. Vor allem Frauen unter 50 Jahren sind skeptisch. Hier spielt laut Studie die Angst vor Beeinträchtigungen der Fruchtbarkeit eine Rolle. Generell ist bei den Impfverweigerern das Vertrauen in die Corona-Impfstoffe, deren Entwicklung und Hersteller sehr gering.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Experte widerlegt Mythen

Bei der Frage nach den Gründen für die Impfablehnung stimmen 92 Prozent der Aussage zu, dass man das Virus trotz Impfung weitergeben könne. 91 Prozent argumentieren, dass man trotzdem erkranken könne. 89 Prozent sagen, die Impfstoffe seien nicht ausreichend getestet. 88 Prozent sind Langzeitfolgen der Corona-Impfstoffe zu unsicher. Bei der Frage nach den Gründen, ohne konkrete Aussagen zur Auswahl zu stellen, ist das Thema Impfschäden ebenso weit vorne, und hier wurde auch konkret die Unfruchtbarkeit genannt.

All diese Bedenken versucht Tilman Königswieser vom Krisenstab des Landes zu zerstreuen. Ja, es gebe Impfdurchbrüche, aber die Corona-Vakzine seien hoch wirksam, sagte er bei der Präsentation der Umfrage gestern, Mittwoch, in Linz. Nur drei Prozent von 24.000 symptomatischen Corona-Fällen heuer in Oberösterreich seien voll immunisiert gewesen, sagte Königswieser, der Ärztlicher Direktor des Salzkammergut-Klinikums ist. Am Höhepunkt der Pandemie seien allein im Salzkammergut rund 200 Corona-Patienten hospitalisiert gewesen, etwa die Hälfte davon Heimbewohner. Jetzt habe man keine Bewohner aus Altenheimen mehr im Spital, weil deren Durchimpfungsrate sehr hoch ist.

„Wir hätten mit der Impfung das Mittel, um die Impfung weltweit in den Griff zu bekommen“, sagt Königswieser. Aber jeder Mensch sei eben ein Individuum mit Gedanken und Themen. In Ländern wie Portugal, wo die Corona-Betroffenheit besonders groß gewesen sei, sei die Impfquote oft höher. Der Grund, dass die Impfstoffe schnell entwickelt wurden, sei, dass sich die gesamte Wissenschaft darauf konzentriert habe und es jahrelange Forschungsarbeit zu Impfstoffen gegen Coronaviren gegeben habe. Zulassungsverfahren seien gestrafft worden. Zu möglichen Langzeiteffekten sagt Königswieser: „Schäden, die erst nach mehreren Jahren auftreten, sind sehr unwahrscheinlich und unüblich.“ In Sachen Fruchtbarkeitsproblemen spricht er von einer „Mär“.

IMAS-Chef Paul Eiselsberg, Landeshauptmann-Stv. Christine Haberlander, Spitalsmanager Tilman Königswieser vom Krisenstab Bild: TINA GERSTMAIR

Die Sache mit dem Spike-Protein

Die Sorge, dass die Corona-Impfung unfruchtbar machen könnte, kommt vor allem daher, dass Teile der Virushülle – das Spike-Protein – in der Impfung enthalten sind, die dem Plazenta-Protein Syncytin-1 ähnlich sind. Die Befürchtung, dass Antikörper, die gegen das Spike-Protein gebildet werden, auch Syncytin-1 angreifen und so das Wachstum des Mutterkuchens stören, wurde aber in wissenschaftlichen Untersuchungen widerlegt.

Acht Prozent der Impfverweigerer sagen laut Studie, dass es Corona eigentlich gar nicht gibt. Königswieser dazu: „Es gibt Angehörige von Covid-Patienten am Beatmungsgerät, die fordern: ‚Jetzt sagen Sie mir, was mein Bruder wirklich hat.‘ Das macht uns sprachlos.“

Landeshauptmann-Stv. Christine Haberlander (VP) sagte, man müsse noch mehr informieren und überzeugen. Das Land will die Betriebsimpfungen mit Impfbussen forcieren und gemeinsam mit Ärzten, vor allem Gynäkologen, sowie Pädagogischen Hochschulen Informationskampagnen intensivieren und zielgerichtet ausrollen.

22 Prozent Impfverweigerer über 16 sind hochgerechnet rund 270.000 Personen. In der Umfrage gaben aber 68 Prozent an, geimpft zu sein – obwohl es tatsächlich 66 Prozent sind. Dadurch kann sich die Zahl auf etwa 300.000 erhöhen. Mit jenen, die bei der Umfrage keine Angabe machten, sind es an die 340.000 Personen, die es aus Sicht des Landes, wie berichtet, zu erreichen gilt. Migranten, bei denen Sprachbarrieren zu hoch waren, flossen nicht in die Studie ein.