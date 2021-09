Dritter Stich: Land startet kommende Woche mit Auffrischungsimpfungen

Da zu Jahresbeginn mit der Immunisierung in den Alters- und Pflegeheimen begonnen wurde, sind diese auch wieder als erste dran. Sie können die Impfstoffe nach Bedarf bestellen. Das berichtete Landeshauptmannstellvertreterin Christine Haberlander (ÖVP) als Gesundheitsreferentin in einer Pressekonferenz am Mittwoch in Linz.

Das Land bereite auch in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz wieder Impfstraßen sowie die Kooperation mit den niedergelassenen Ärzten für die Auffrischungsimpfungen vor. Für diese gebe es nun genaue Empfehlungen - je nach Risiko, Alter und Erstimpfstoff - zwischen sechs und neun Monate nach der Vollimmunisierung. Bei der Information der Geimpften sieht Haberlander die Österreichische Gesundheitskasse im Interesse ihrer Versicherten in der Pflicht. Auch die Krankenhäuser sollten ihre Patienten darauf hinweisen: "Jetzt wäre es soweit".

Der ärztliche Direktor des Salzkammergutklinikums, Tilman Königswieser, betonte: Die im Krankenhaus Tätigen würden sich über Lob und Anerkennung für ihre Bemühungen um Corona-Patienten freuen, aber vor allem appellieren: "Wenn ihr uns helfen wollt, dann lasst euch impfen." Das Land Oberösterreich will seine Impfinformationskampagne und niederschwelligen Impfangebote erneut intensivieren.