Impfpflicht-Gesetz: "Vollzug nicht praktikabel"

Vergangenen Freitag gab es eine Videokonferenz der Länder mit Vertretern des Gesundheitsministeriums. Dabei war die Impfpflicht-Verordnung des Ministeriums Thema, mit der das Gesetz im Detail geregelt werden soll. Das Ergebnis war für Haberlander nicht zufriedenstellend. In einer dreiseitigen Stellungnahme an das Ministerium fordert das Land Oberösterreich die rasche Klärung offener Fragen. Unter anderem heißt es in dem Schreiben, dass "der Vollzug des Covid-19-Impfpflichtgesetzes aus unserer Sicht nicht praktikabel und in keiner Weise vollziehbar erscheint". Das gelte vor allem für die Kontrollierbarkeit der Zeitabstände zwischen den Impfungen – dies sei bei Polizeikontrollen "mit vertretbarem Aufwand nicht möglich", heißt es von Landes-Seite.

"Je enger, desto einfacher"

"Bei den Ausnahmen haben wir Länder vom Ministerium erbeten, dass man das taxativ klar aufzählt. Je enger man hier Vorgaben macht, desto einfacher ist dann die Umsetzbarkeit. Doch leider wurde das nicht berücksichtigt", sagt Haberlander.

In der aktuellen, den OÖNachrichten vorliegenden Verordnung listet das Ministerium zahlreiche Ausnahmen auf: Nicht der Impfpflicht unterliegen (neben Schwangeren und Genesenen) Transplantations- und Krebspatienten sowie Personen, die durch die Impfung in ihrer Gesundheit gefährdet werden könnten – etwa Allergiker mit einer Überempfindlichkeit gegen einzelne Inhaltsstoffe bzw. Menschen mit einem akuten Schub einer inflammatorischen oder Autoimmunerkrankung. Ebenfalls ausgenommen sind an Corona oder einer anderen akuten schweren fieberhaften Erkrankung oder Infektion Leidende, multimorbide Personen sowie Personen, die schwere Impfnebenwirkungen aufwiesen.

Bestätigungen dafür dürfen von einer fachlich geeigneten Ambulanz (für die dort behandelten Patienten) sowie den jeweils örtlich zuständigen Amts- und Epidemieärzten ausgestellt werden. Unter Umständen ist dafür auch gar keine Untersuchung nötig, etwa wenn der Ausnahmegrund aufgrund vorgelegter Unterlagen "offenkundig" ist.

Als Impfstoff anerkannt sind übrigens neben den von der EU-Kommission zugelassenen Impfstoffen auch zwei chinesische und drei indische Produkte, nicht aber der russische Impfstoff Sputnik.

Oberösterreich fordert, dass ein bundesweit einheitliches Erfassungssystem für die Ausnahme-Beantragungen geschaffen wird. Über dieses Register soll die Beantragung der Ausnahmegenehmigung laufen, aber auch die Bearbeitung durch den berechtigten Arzt, die Erfassung des Ergebnisses sowie die Kommunikation des Ergebnisses an den Bürger. Haberlander sieht eindeutig den Bund am Zug. "Es kann nicht sein, dass hier die Länder neun unterschiedliche IT-Lösungen programmieren."