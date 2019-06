Hofburg-Stichwahl: Zwei Prozesse in Linz

Wegen des Vorwurfs von Unregelmäßigkeiten bei der Bundespräsidenten-Stichwahl am 22. Mai 2016 müssen sich nun auch in Linz vier Personen vor Gericht verantworten. Im Mai 2019 hatte die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft Anklage erhoben, am 2. Juli stehen zunächst der frühere Bezirkshauptmann und Wahlleiter des Bezirks Freistadt und der damalige Leiter der Bezirkswahlbehörde vor Gericht.

In Freistadt sollen Mitarbeiter der BH ohne Anwesenheit der Wahlbeisitzer mit der Vorsortierung der Briefwahlkuverts bereits am Sonntag begonnen haben, obwohl dies erst am Montag hätte erfolgen dürfen. In seiner Niederschrift soll der Wahlleiter aber festgehalten haben, dass er die Briefwahlkarten erst am Montag, in Anwesenheit der Beisitzer, überprüft habe. Der zweite Angeklagte soll fünf Mitarbeiter für den Wahlsonntag zur Auszählung der Briefwahlstimmen eingeteilt haben, auch das hätte erst am Montag geschehen dürfen.

In einer weiteren Verhandlung am 4. Juli müssen sich der damalige Wahlleiter der Gemeinde Helfenberg und sein Stellvertreter verantworten. Ihnen wird falsche Beurkundung und Beglaubigung im Amt vorgeworfen. Drei ungültige Stimmzettel sollen zerrissen worden sein, der Beschluss dazu soll aber nicht in der Niederschrift dokumentiert worden sein.

Für alle Genannten gilt die Unschuldsvermutung. Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) hatte bei seiner Aufhebung der Stichwahl Unregelmäßigkeiten in 14 Bezirkswahlbehörden genannt, darunter in Freistadt.

