Grünen-Chef Kaineder folgt Anschober Ende Jänner als Landesrat

Der Wechsel von Rudi Anschober als Sozialminister in die Bundespolitik bringt eine Änderung in der oberösterreichischen Landesregierung mit sich. Stefan Kaineder soll Anschober als Landesrat für Umwelt und Integration folgen. Worüber die OÖNachrichten bereits berichteten, wird mittlerweile von maßgeblichen Grün-Politikern bestätigt, die Gremien dürften das im Jänner beschließen. Anschober kann noch ein paar Wochen sowohl Minister als auch Landesrat sein.

Bei der nächsten Landtagssitzung am 30. Jänner ist die Übergabe geplant. Dann wählt der grüne Landtagsklub den neuen Landesrat. Zuvor gibt der Landesparteivorstand einen Vorschlag ab. Kaineder ist der logische Kandidat.

Chef und Landesrat zugleich

Mit diesem Wechsel würde auch die seit 2013 bestehende Trennung der Funktionen Parteichef bzw. Spitzenkandidat und Regierungsmitglied bei den Grünen in Oberösterreich beendet werden. Schon im April 2019 wurde Kaineder zum Landessprecher der Grünen gewählt.

Der 34-Jährige stammt von einem Bauernhof in Kirchschlag im Mühlviertel und lebt mit seiner Ehefrau und den drei Kindern in Dietach bei Steyr. Er hat Theologie studiert und im Welthaus gearbeitet, der entwicklungspolitischen Fachstelle der Diözese Linz. Seit Februar 2019 ist Kaineder auch stellvertretender Bundessprecher der Grünen, seit Oktober Nationalratsabgeordneter. Trotz seines Einzugs ins Hohe Haus behielt Kaineder sein seit 2015 bestehendes Mandat als Landtagsabgeordneter – um offene Arbeit in Ausschüssen zu erledigen und bei den Verhandlungen zum Landesbudget mitzuwirken. Wie berichtet, wird er das Landtagsmandat an die Gmundner Stadträtin Johanna Bors abgeben. Das wird ebenfalls am 30. Jänner passieren.

Nationalrat: Stammler, Prammer

Das Nationalratsmandat muss Kaineder nun wegen der Bestellung zum Landesrat ebenfalls nach kurzer Zeit wieder abgeben. Als Abgeordneter wird ihm Clemens Stammler von den Grünen Bäuerinnen und Bauern folgen. Stammler ist Biobauer in St. Konrad bei Gmunden.

Für Leonore Gewessler, die zwar aus der Steiermark stammt, aber auf einem Mandat des Wahlkreises Linz-Umgebung in den Nationalrat gekommen war und nun das Umwelt- und Infrastrukturministerium übernimmt, folgt Agnes Sirkka Prammer als Abgeordnete ins Hohe Haus. Sie ist Rechtsanwältin und Fraktionsobfrau der Grünen in Leonding.

Voraussetzung für all diese Rochaden ist natürlich immer noch, dass der Bundeskongress am Samstag dem türkis-grünen Koalitionspakt und der grünen Ministerliste zustimmt.

