Coronavirus: SPÖ-Vorsitzende Gerstorfer positiv getestet

Das teilte die SPÖ Oberösterreich am Donnerstagabend mit. Bereits Montag hatte sich Gerstorfer nach einem positiven Fall in ihrem erweiterten Umfeld in Selbstquarantäne begeben und bekam Dienstag-Abend ein negatives Ergebnis der Gesundheitsbehörden übermittelt. In der Nacht auf Donnerstag bemerkte die SP-Vorsitzende leichte Symptome und begab sich wieder in Selbstquarantäne. Das Ergebnis der heutigen Testung wies sie als Covid-19-positiv aus. Personen, die mit Sozial-Landesrätin über 15 Minuten Kontakt hatten und Covid-19-Symptome haben, werden ersucht sich bei der Hotline 1450 zu melden.

