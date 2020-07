Anschober: "Zahl der Neuinfektionen besorgt mich"

Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) ließ wissen, er habe die Maßnahme mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) abgestimmt. Faßmann wiederum gab an, er sei von der Entscheidung in Oberösterreich lediglich informiert worden. SPÖ und Neos kritisierten die Schließungen als "undifferenziert".

Die Bundesregierung blickt mittlerweile schon mit etwas mehr Sorge nach Oberösterreich als noch vor wenigen Tagen am Beginn des starken Anstiegs der Neuinfektionen. Gestern Mittag registrierte man in Oberösterreich 284 Covid-Infizierte, am späten Nachmittag (17 Uhr) waren es bereits 299. Bundesweit lag die Zahl der aktuell Covid-Kranken bei rund 800. Allein gesten gab es bundesweit 109 Neuinfektionen (rund 50 in Oberösterreich). "Diese Zahl besorgt mich schon", sagte dazu Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne). Es brauche "rasche Reaktionen" der betroffenen Regionen, so Anschober.

