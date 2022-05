Zentralmatura: Ergebnisse etwas schlechter als 2021

An den allgemeinbildenden höheren Schulen (AHS) sind die Arbeiten dagegen in etwa so ausgefallen wie 2021.

Demnach haben an den BHS rund zwölf Prozent der Kandidaten eine negative Note auf ihre Mathematik-Arbeit bekommen (2021: 8 Prozent, 2020: 15 Prozent), an den AHS waren es elf Prozent (2021: 11 Prozent, 2020: 22 Prozent). In Englisch gab es für neun Prozent der BHS-Schüler einen Fünfer (2021: 4 Prozent, 2020: 10 Prozent) und für sechs Prozent der AHS-Schüler (2021: 4 Prozent, 2020: 7 Prozent). Wenig Änderungen gab es in Deutsch, wo acht Prozent der BHS-Maturanten einen "Fleck" schrieben (2021 und 2020 jeweils 7 Prozent) und sieben Prozent der AHS-Schüler (2021 und 2020 jeweils 6 Prozent).