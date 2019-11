Wieder mehr Einbürgerungen

In den ersten drei Quartalen dieses Jahres erhielten 7610 Personen die österreichische Staatsbürgerschaft. Das sind um 9,2 Prozent mehr Einbürgerungen als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die Zuwächse waren in Salzburg (plus 47,6 Prozent) am höchsten, gefolgt von der Steiermark (plus 33,1 Prozent) und Oberösterreich (plus 22,4 Prozent). In Kärnten, Niederösterreich und dem Burgenland gab es weniger Einbürgerungen.

Mehr als ein Drittel der neuen Staatsbürger wurde bereits in Österreich geboren, fast zwei Drittel der Einbürgerungen erfolgten aufgrund eines Rechtsanspruches. 1416 Personen kamen aus anderen EU-Staaten, die weiteren größeren Gruppen aus Bosnien und Herzegowina, der Türkei, Serbien und dem Kosovo.