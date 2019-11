Warnung vor dem "starken Mann"

Der 90-jährige Publizist zeigte im Gespräch mit OÖN-Politik-Redakteur Alexander Zens am Beispiel seiner ursprünglichen Heimat Ungarn, dass vor allem in autoritären und totalitären Regimen die Sehnsucht nach einem "starken Mann" besonders ausgeprägt ist.

Den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán bezeichnete er als hochbegabten, raffinierten und zynischen Politiker, der die demokratisch errungene Mehrheit ausnützt, um seine autokratischen Tendenzen auszuführen. Ähnlich bewertete Lendvai die Lage in Polen. Die Rechtspopulisten in Europa bilden eine Allianz, so Lendvai: "Sie wollen ein Maximum von der EU mit einem Minimum an Verpflichtungen", lautete die Diagnose des Ostexperten. Trotz aller Skepsis sei eine Mehrheit der Menschen für die Marktwirtschaft, die Demokratie und die EU. Den Fall der Berliner Mauer vor 30 Jahren bezeichnete er als großen Erfolg. "Noch nie waren Menschen so frei und wohlhabend wie heute", sagte Lendvai, sprach aber auch davon, dass es nach wie vor soziale und regionale Unterschiede zu überwinden gebe.

Einen Kommentar zu den Koalitionsverhandlungen verkniff sich Lendvai. "Ich habe mich nie in die österreichische Innenpolitik eingemischt." Nur so viel: "Der Kompromiss ist eine der größten Erfindungen der Menschheit", bekundete Lendvai. Und: Österreich sei ein Sinnbild dafür.