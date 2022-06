UNO: Plakolm spricht über Jugend und Gewalt

Morgen sind ein Treffen mit Rabbi Arthur Schneier in der Park East Synagogue sowie Staatsbürgerschaftsverleihungen an Nachkommen von NS-Vertriebenen geplant. "Wir haben 2021 mit 965 Fällen einen traurigen Rekord an antisemitischen Vorfällen in Österreich gehabt", sagte Plakolm am Sonntag. "Gerade wir jungen Menschen sollten nicht aufhören", Österreichs spezielle historische Verantwortung wahrzunehmen.