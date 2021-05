U-Ausschuss: Lob vom ÖGB-Chef für ÖBAG-Gründung

Für ihn sei die unter Türkis-Blau vollzogene Umwandlung der Staatsholding ÖBIB in die ÖBAG "ein gutes Gesetz gewesen", sagte Katzian. Weil in einer AG Mitbestimmung durch Arbeitnehmer möglich ist, habe er "großes Interesse" an der Umwandlung gehabt. Dass Thomas Schmid als Chef der Staatsholding vorgesehen war, sei für ihn "ein offenes Geheimnis" gewesen. Er habe mit Schmid "gut und auf Augenhöhe" gesprochen, Wünsche oder Gegenleistungen seien keine an ihn adressiert worden, so der ÖGB-Chef.

Der Ex-LIF-Politiker und Lobbyist Zoltan Aczel bestätigte, dass ihm vom Anwalt M. das Ibiza-Video um fünf Millionen Euro angeboten worden sei. Was er mit den Worten "das ist ein Klumpert" abgelehnt habe. Als Motiv für das Angebot des Anwalts, den er aus Schulzeiten kenne, vermutete Aczel seine Nähe zu Strabag-Gründer Hans Peter Haselsteiner. Er habe seinem "väterlichen Freund" davon aber gar nichts erzählt.