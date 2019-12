Türkis-grüne Steuerungsgruppe trifft sich heute

Am Wochenende haben die sechsköpfigen Steuerungsteams von ÖVP und Grünen die bisherigen Ergebnisse der Koalitionsverhandlungen in den Untergruppen gesammelt und ausgewertet. Bei der heutigen Verhandlungsrunde soll auch das weitere Prozedere festgelegt werden.

Am Wochenende gab es aus den zentralen Verhandlungsgruppen von ÖVP und Grünen zwei doch sehr unterschiedliche Botschaften: Während die Grünen darauf bedacht waren, darauf hinzuweisen, dass man in vielem noch weit auseinanderliege und ein Ergebnis vor Weihnachten kaum vorstellbar sei, gaben sich ÖVP-Verhandler weitaus optimistischer: Die Sache laufe sehr gut, eine Einigung vor Weihnachten wäre kein Wunder, so die türkise Interpretation der bisherigen Gespräche.

