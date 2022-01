Sperrstunde wird verlängert, Eintrittskontrollen im Handel enden

Im Wochentakt werden – beginnend mit 4. Februar – Lockerungsschritte gesetzt, das gab die Regierung bekannt. Die angekündigten Öffnungsschritte im Detail:

Sperrstunde: Mit 5. Februar wird die Sperrstunde von derzeit 22 Uhr auf 24 Uhr verlängert. Dies gilt auch im Kulturbereich, was vor allem für Kinos wieder einen normaleren Betrieb ermöglicht. Der Gastronomie geht dieser Schritt nicht weit genug, sie fordert ein Ende der Sperrstunde.

Gastronomie und Hotellerie: Seit 8. November galt in Lokalen wie Beherbergungsbetrieben 2G. Mit 19. Februar kehrt die 3G-Regel zurück, die bereits zwischen 19. Mai und eben 8. November galt. Wer nicht geimpft oder genesen ist (ab zwölf Jahren), braucht vorzugsweise einen PCR-Test (in der Gastronomie 48 Stunden gültig); ist keiner verfügbar, reicht ein Antigen-Test (24 Stunden gültig).

Handel: Der Lockdown für Ungeimpfte umfasst auch eine 2G-Regel im Handel (abseits von Waren des täglichen Bedarfs). Ab 12. Februar ist es damit vorbei, es gibt keine Einschränkungen mehr, um einkaufen zu gehen. Bis dahin bleibt die 2G-Regel samt Kontrollpflicht aber in Kraft. Dies gilt auch für Museen. Offen ist, ob dies auch in Freizeitbetrieben und bei Dienstleistern geändert wird. Gesundheitsminister Mückstein sprach vage von "Gleichklang unter den verschiedenen Bereichen". In den Skiliften werde es vorerst "keine Änderungen" geben. Es gilt 2G.

Veranstaltungen: Es bleibt vorerst bei der Höchstgrenze von maximal 2000 Besuchern bei Veranstaltungen mit fix zugewiesenen Sitzplätzen. Ab 5. Februar reicht 2G mit Maske, zuletzt wurden zusätzlich zu 2G Tests oder Booster plus Test verlangt; ab 19. Februar gilt nur noch 3G. Veranstaltungen ohne fixe Plätze dürfen ab 5. Februar ein bisschen größer ausfallen: 50 statt 25 Gäste sind erlaubt. Das trifft vor allem Hochzeits- oder Geburtstagsfeiern abseits des privaten Wohnbereichs. Das bedeutet auch eine Erleichterung im Vereinssport für Mannschaftstraining.

Schulen: Lockerungen seien geplant, heißt es. Wie diese aussehen, wird voraussichtlich heute bekannt gegeben.

Keine Änderungen: Die weitreichende Maskenpflicht bleibt weiterhin aufrecht, ebenso 3G am Arbeitsplatz.

Grüner Pass: Erwartet wurde eigentlich eine Entscheidung zur Verlängerung der Frist zwischen zweitem und drittem Stich. Denn rund 300.000 Zertifikate verlieren mit Februar voraussichtlich ihre Gültigkeit. Der dritte Stich muss spätestens sechs Monate nach der zweiten Impfung erfolgen, ansonsten ist der Grüne Pass nicht mehr gültig.