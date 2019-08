Früherer Sozialminister und ÖGB-Präsident Hundstorfer gestorben

Wie der "Kurier" unter Berufung auf Gewerkschaftskreise berichtet, ist der frühere Sozialminister und Bundespräsidentschaftskandidat im Ausland einem Herzinfarkt erlegen.

Hundstorfer war bis zuletzt als Funktionär aktiv. Erst am Dienstag vergangener Woche absolvierte er seinen letzten öffentlichen Auftritt: In seiner Funktion als Präsident der Volkshilfe Wien eröffnete er eine neue Sozialeinrichtung für obdach- und wohnungslose Menschen in Wien-Donaustadt. Ebenfalls bis zu seinem Tod tätig war der in dritter Ehe verheiratete Vater einer Tochter als Präsident der Österreichischen Bundes-Sportorganisation (BSO).

„Unser Freund Rudi Hundstorfer wurde heute völlig unerwartet aus unserer Mitte gerissen. Die sozialdemokratische Familie wird ihn sehr vermissen“, teilte SPÖ-Oberösterreich-Vorsitzende Birgit Gerstorfer in einer ersten Stellungnahme mit: „Er hat sich für die Menschen stark gemacht und ist für ihre Rechte eingetreten“, so Gerstorfer.

SPÖ-Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner und SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda sind tief betroffen über das Ableben des ehemaligen Sozialministers: "Mit Rudolf Hundstorfer verlieren wir einen großen Sozialdemokraten und wahren Menschenfreund, der unschätzbar Wichtiges zur Verbesserung des Lebens der Menschen geleistet hat", teilten sie mit: "Mit Rudolf Hundstorfer verliert die sozialdemokratische Familie einen wichtigen Mitstreiter und einen Freund, der uns sehr fehlen wird."

In diesen Augenblicken tritt SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner in Wien vor die Presse. Thema der Pressekonferenz ist eigentlich die Eröffnung der SPÖ-Wahlkampfzentrale in der Löwelstraße. Rendi-Wagner würdigte Rudolf Hundstorfer dabei als "Krisenmanager der Nation":

Betroffen reagierte auch ÖVP-Obmann Sebastian Kurz auf die Todesnachricht: "Mit dem überraschenden Ableben von Rudolf Hundstorfer verliert Österreich einen Menschen, der sein politisches Leben stets in den Dienst der Republik gestellt hat", teilte Kurz in einer Aussendung mit: "Ich habe Rudolf Hundstorfer als engagierten Politiker kennengelernt, der in seiner Zeit als Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz große Verdienste in der Sozialpolitik erworben hat. Er hat die österreichische Politik viele Jahre mitgeprägt und sich dabei auch über die Parteigrenzen hinaus Respekt und Anerkennung verschafft. Unsere Anteilnahme gilt in diesen schweren Stunden seiner Familie und seinen Freunden", so Kurz.