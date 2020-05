"Respekt" für den Rücktritt, Kritik an Kurz/Kogler

Die Parteispitze holte die Ex-Vizepräsidentin des EU-Parlaments wegen ihrer Erfahrung und als Signal pro Europa in die Regierung. Als Makel lastete ihr das Nationalratswahldebakel 2017 an, auch wenn sie hier nach internen Querelen erst kurzfristig als Spitzenkandidatin eingesprungen war.

In das Kulturthema sollte sie sich einarbeiten, so der Plan, den die Coronakrise durchkreuzte. Zuletzt war parteiintern klar, dass Lunacek angesichts einer Überforderung nicht mehr zu halten ist, auch wenn sie in der Regierung nicht allein schuld an der aktuellen Kultur-Misere ist, so Insider.

"Dieser Schritt ringt mir großen Respekt ab", sagte Oberösterreichs Grünen-Chef Stefan Kaineder zum Rücktritt. Sie habe mit Elan und Leidenschaft begonnen und mit den Kulturagenden einen Verantwortungsbereich gehabt, der wegen seiner Spezifika ganz besonders von der Coronakrise getroffen worden und komplex sei. Lunacek gebühre "Dank für vieles", sagte Bundesparteichef und Vizekanzler Werner Kogler. Sie habe "stets das politische Interesse vor das persönliche gestellt und in schwierigen Phasen für die grüne Partei Verantwortung übernommen", sagte Klubobfrau Sigrid Maurer.

Kanzler Sebastian Kurz (VP) sprach von auch "persönlich herausfordernden Wochen" für Lunacek. Neos-Kultursprecher Sepp Schellhorn zeigte "Respekt vor dieser persönlichen Entscheidung".

SPÖ und FPÖ schossen sich besonders auf Kurz und Kogler ein. FP-Klubchef Herbert Kickl sagte, die beiden treffe das "Auswahlverschulden". Am Rücktritt könnten sich andere Minister ein Beispiel nehmen, die etwa in der Coronavirus-Krise die Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzt hätten.

Die persönliche Entscheidung Lunaceks dürfe nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie mit ihrem Rückzug eigentlich die Verantwortung für das kulturpolitische Scheitern von Kurz und Kogler übernehme, sagte SP-Kultursprecher Thomas Drozda. (az)