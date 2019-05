Rendi-Wagner: "Kurz war gewarnt"

"Das ist nicht vom Himmel gefallen, er wurde gewarnt", kritisierte Rendi-Wagner bei einer Pressekonferenz am Samstag. Gespräche über einen fliegenden Koalitionswechsel gab es nach Angaben der SP-Chefin nicht.

"Es gab keine Kontaktaufnahme zwischen uns und der ÖVP", wies Rendi-Wagner Gerüchte über türkis-rote Verhandlungen zurück. Von Kurz hätte sich die SP-Chefin eine raschere und verantwortungsvollere Reaktion gewünscht. Denn Kurz habe das Video laut Medienberichten 48 Stunden vorher gekannt und trotzdem gezögert und gezaudert.

Kurz trage jedenfalls die Verantwortung für die blaue Regierungsbeteiligung, betonte Rendi-Wagner. Damit erklärte die SP-Chefin auch, warum sie nicht offensiv auf Neuwahlen drängt: "Er hat die Verantwortung für das Scheitern zu übernehmen und nicht die Opposition."

SPÖ-Bundesparteivorsitzende Rendi-Wagner zur Regierungskrise:

Scharfe Kritik übte Rendi-Wagner an der FPÖ und deren scheidenden Parteichef Heinz-Christian Strache. Das Ibiza-Video zeigt aus ihrer Sicht "eine freiheitliche Partei, die ihre Maske fallen gelassen hat und wir alle waren Zeugen dabei". Mit dem Rücktritt Straches sei es nicht getan. Hier brauche es strafrechtliche und politische Aufklärung und daher auch die von der SPÖ für Mittwoch beantragte Sondersitzung des Nationalrats.

Doskozil: Rot-Blau im Burgenland "mehr als belastet"

Nicht weiter kommentieren wollte die SP-Chefin das mögliche Aus der rot-blauen Koalition im Burgenland. Die Frage nach einer Neuwahl werde Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) am Montag beantworten.

Doskozil sprach am Samstag in Eisenstadt von einer "schwierigen Situation", die die Koalition von SPÖ und FPÖ "natürlich mehr als belastet". Am Montagvormittag soll der Koalitionsausschuss tagen, danach werde man die weiteren Schritte bekanntgeben. "Es sind nicht nur die Vorfälle in Ibiza, es ist aus meiner Sicht auch der Vorfall um Gottfried Küssel. Das sind Vorfälle und Dinge, die dürfen nicht passieren, die dürfen auch nicht akzeptiert werden und da können wir schon gar nicht zur Tagesordnung übergehen", stellte der Landeshauptmann fest.

Am Vormittag hatte eines Sitzung des SPÖ-Parteipräsidiums stattgefunden. Dort sei vereinbart worden, "dass wir uns natürlich auch in der Koalition hinterfragen, dass wir aber unseren Koalitionspartner die Möglichkeit geben wollen, sich auch darzulegen."

Nach einer Vorverlegung der Landtagswahl gefragt, meinte Doskozil, es sei "derzeit vieles denkbar. Wir werden das jetzt in Ruhe überlegen." Man habe vier Jahre lang "eine sehr gute, eine faire Koalition geführt" und die Dinge sachlich abgearbeitet. "Und auch in dieser schwierigen Situation ist es aus meiner Sicht jetzt mehr als fair, dieses Gespräch am Montag abzuwarten, gemeinsam darüber zu beraten und danach eine Entscheidung zu treffen", sagte der Landeshauptmann.

Landeshauptmannstellvertreter Johann Tschürtz (FPÖ) sehe die Sache ähnlich. Er werde sich auch von den Vorfällen distanzieren, meinte Doskozil. "Aber natürlich ist ihm auch bewusst, dass das eine größere Dimension hat, dass das sicherlich nicht damit abgetan ist, dass jetzt der Vizekanzler zurücktritt."

Ob es nun Neuwahlen im Bund gebe, müsse in erster Linie die ÖVP entscheiden: "Die ÖVP ist diese Koalition eingegangen wider besseres Wissen. Das Ergebnis zeigt sich jetzt und ich glaube schon, dass die Verantwortung jetzt beim Bundeskanzler liegt", so der Landeshauptmann.

