Parteispenden: Nur Daten von VP und FP fehlen

Weil man in den beiden Jahren keine Spende in der Höhe von 2500 Euro oder mehr erhalten habe, sei eine "Nichtmeldung" an den Rechnungshof ergangen, hieß es seitens der Liste.

Neos und Grüne hatten bereits davor ihre Parteispenden offengelegt. Kritik gab es an ÖVP und FPÖ, die noch keine Daten dazu bekannt gegeben haben.

