Coronatests bald für Gastronomie, Camping und Jugendherbergen - live

Österreichs Tourismus- und Gastronomiebranche gehört zu den am stärksten betroffenen Bereichen durch die Coronakrise. Tourismusministerin Köstinger stellt gemeinsam mit Fachverbands-Obfrau Susanne Kraus-Winkler und dem Obmann des Fachverbandes Gastronomie Mario Pulker neue Maßnahmen für Tourismus und Gastronomie vor. Wir berichten live ab 11 Uhr.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Elisabeth Köstinger

Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.

"Unser Testangebot für den Beherbergungsbereich hat sich bewährt, daher weiten wir es aus", so Köstinger. "Ab 1. September können sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Gastronomiebetrieben, Jugendherbergen und Campingplätzen kostenfrei und regelmäßig auf das Coronavirus testen lassen." Die Ausweitung gilt für alle Betriebe in der gewerblichen Gastronomie. Also solche Firmen mit entsprechender Gastgewerbeberechtigung und wenn sie öffentlich zugänglich sind.