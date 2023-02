Nehammer will "Corona-Trauma aufarbeiten"

Gemeinsam mit Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) kündigte er am Mittwoch einen "Dialogprozess" an, "der es den Menschen in Österreich ermöglicht, alles, was sie in der Corona-Zeit erlebt haben, aufzuarbeiten".

Der Kanzler sprach von "tiefen Gräben in unserer Gesellschaft", die Corona hinterlassen und die Menschen in Österreich schwer belastet habe: "Nennen wir es beim Namen: Corona war für unsere Gesellschaft eine Art Trauma, das wir nun gemeinsam aufarbeiten sollten. Diese Pandemie war die erste Pandemie der jüngeren Geschichte, niemand von uns hatte diese Erfahrung zuvor gemacht, auch unsere Großeltern nicht. Es war etwas völlig Neues, das uns mit voller Wucht getroffen hat und uns als Gesellschaft vor nie gekannte Herausforderungen gestellt hat. Eine kritische, schonungslose Analyse ist daher Pflicht und gleichzeitig Voraussetzung um diese gesellschaftlichen Wunden zu heilen und das Trauma zu bewältigen.". Die Regierung wolle nun "die Hand ausstrecken", auch zu jenen, die sich durch die Pandemie nicht mehr "in der Mitte der Gesellschaft gefühlt haben".

Auch Rauch pflichtete bei: "Wir müssen ernsthaft darüber reden, wie wir unser Land gemeinsam gestalten, wie wir Vertrauen wieder aufbauen können. Ehrliche, offene Kommunikation ist die Grundlage für dieses Vertrauen."

Wie der angekündigte Dialogprozess konkret ausgestaltet sein soll, soll nun "gemeinsam mit den Parlamentsparteien" besprochen werden. Es könnte in Richtung einer Kommission ähnlich jener zur Untersuchung der Vorgänge rund um den Terroranschlag in Wien im November 2020 gehen.

Autor Jasmin Bürger Redakteurin Innenpolitik Jasmin Bürger