Nehammer und Raab stehen unter Polizeischutz

Anlass dafür sind Drohungen, weil die beiden Minister ein strenges Vorgehen nach den Übergriffen radikaler türkischer Nationalisten auf linke und kurdische Demonstranten in Wien-Favoriten ankündigten. Nach Angaben einer Sprecherin Nehammers habe der Verfassungsschutz die Gefahrenlage evaluiert.

"Wir lassen uns nicht durch die neuen Drohungen" einschüchtern, betonte Raab am Mittwoch. Ähnlich äußerte sich Nehammer. "Das ist nicht angenehm, ein neues Leben beginnt", sagte der Innenminister. Nehammer will zu dem Konflikt einen Runden Tisch einberufen. Vorfälle wie in Wien-Favoriten sollen laut Nehammer "in Zukunft zumindest" eingedämmt oder verhindert werden.

Wie berichtet, kam es dabei zu Ausschreitungen und in der Folge auch zu einem diplomatischen Schlagabtausch zwischen Österreich und der Türkei.