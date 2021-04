Minister Faßmann will auch Schüler impfen lassen

In der ZiB2 meinte Faßmann, der Weg zu einer einigermaßen virusresistenten Schule mit Impfungen sei vorgezeichnet. Bis zum nächsten Schuljahr wolle er allen Schülern ab 16 Jahren eine Impfung anbieten. Und mit der Durchimpfung der Lehrer sei man fast durch.

Seine Ankündigung, die Abschlussklassen trotz Lockdowns im Osten in die Schule zu holen, verteidigte der Bildungsminister. Er halte das für wichtig, weil die Schüler jeden Tag in der Schule nützen sollten, vor allem jene in den Maturaklassen. Zum Einwand der Gewerkschaft und von Direktoren, dass es für die Lehrer eine unlösbare Aufgabe sei, abwechselnd in der Schule und im Distance Learning zu unterrichten und sich auch noch um die Schüler in der Betreuung zu kümmern, sagte der Minister in der "Presse": "Hier ist Flexibilität angesagt." Der Stundenplan müsse nicht starr eingehalten werden. Direktoren könnten, um für mehr Praktikabilität zu sorgen, Stunden umschichten. Sie seien "Profis bei der Organisation des Schulbetriebs".

Das Distance Learnig trage er trotz seiner Skepsis mit, so Faßmann in der ZiB2, weil es eine Notwendigkeit sei, um die Infektionszahlen zu reduzieren. Gleichzeitig betonte er aber auch, dass der so bald als möglich wieder Präsenzunterricht anstrebe, weil er "der festen Überzeugung" sei, dass die Schule mit ihrem Testkonzept auch ein Instrument der Pandemiebekämpfung sei. Der Minister kündigte in diesem Zusammenhang auch an, dass man auf "sensitiver Tests" umstellen wolle.

