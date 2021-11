Lockdown für Ungeimpfte ab Montag in ganz Österreich

Am Ende war es der Bundeskanzler, der am Rande einer Militärübung in Tirol einen unübersichtlichen Vormittag mit Gerüchten, die bis zum generellen Lockdown reichten, beendete. Es werde am Sonntag eine Videokonferenz mit den Landeshauptleuten geben. Danach soll es flächendeckend "grünes Licht" für Lockdowns für Ungeimpfte geben, sagte Alexander Schallenberg (VP). Noch am Abend desselben Tages soll der Hauptausschuss des Nationalrates die gesetzlich notwendige Zustimmung beisteuern.

Offiziell soll die Maßnahme nach Angaben von Schallenberg und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) in Oberösterreich und Salzburg fix ab Montag gelten. Inoffiziell wurde bestätigt, dass auch in den sieben anderen Ländern der Lockdown gleichzeitig anlaufen werde.

Video: Lockdown für Ungeimpfte ab Montag

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Als ein "Gebot der Stunde" legte Mückstein eine bis dahin eher am Rande diskutierte Zwangsmaßnahme nach. Demnach kommt für das Gesundheitspersonal, also nicht nur für Ärzte und Pfleger, sondern für "alle, die in diesem Bereich arbeiten", eine Impfpflicht. Als Auslöser nannte der Minister den Cluster auf einer Krebsstation in Steyr. Denn es gelte, teilweise Schwerkranke zu schützen.

Video: Impfpflicht für Gesundheitsberufe

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Wie die Pflicht umgesetzt werden und ab wann sie gelten soll, konnte Mückstein nicht sagen. Die Verordnung werde derzeit in seinem Ressort vorbereitet. Unscharf blieben die Ausführungen auch bei der Frage, wie die Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte kontrolliert werden. Immerhin blieb er bei seiner klaren Absage in der Frage, ob in einem nächsten Schritt ein allgemeiner Lockdown winkt. "Zwei Drittel haben das Richtige gemacht", eine "Solidarität" mit den Ungeimpften im Sinne eines Gangs in den Lockdown dürfe es nicht geben. Das sei für ihn "ein ethisches und demokratiepolitisches Thema".

Video: Der Lockdown für Ungeimpfte wirft viele Fragen auf - vor allem verfassungsrechtlicher Natur.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Dass am Sonntag für die geplanten Maßnahmen keine Querschüsse zu erwarten sind, signalisierte Tirols Landeshauptmann Günther Platter (VP), derzeit LH-Vorsitzender: Er habe "Zustimmung" in seinem Kollegium festgestellt. Einzig Hans Peter Doskozil (SP, Burgenland) zweifelte an der Sinnhaftigkeit des Lockdowns.

Bundeskanzler Alexander Schallenberg (VP) Bild: APA

Wien führt teilweise "2Gplus" ein

Bürgermeister Michael Ludwig (SP) verkündete am Freitagabend weitere Verschärfungen in Wien: In der Nachtgastronomie und bei Veranstaltungen ab 25 Personen wird "2Gplus" eingeführt. Geimpfte und Genesene brauchen also auch einen PCR-Test. Und Geimpfte sollen sich schon nach vier statt sechs Monaten ihren dritten Stich holen können. (luc)