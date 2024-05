Lukas Haudum: Über die Eishockey-WM in Prag nach München?

Führt der Weg von Lukas Haudum über Prag nach München? Oder wird er ab Sommer beim Vorjahres-Tabellenschlusslicht Graz spielen? Was wünscht er sich zum Geburtstag während der WM in Prag?

Heute wird in Prag die Eishockey-A-Weltmeisterschaft eröffnet, morgen steigt auch das österreichische Team in die Wettkämpfe ein. Ab 16.20 Uhr (live in ORF 1) wird das ÖEHV-Team das erste von sieben Gruppenspielen bestreiten – gegen Dänemark.

Teamchef Roger Bader hat mit Thomas Höneckl nur einen Spieler der Black Wings mit nach Prag genommen. Die Stürmer Nico Feldner und Emilio Romig, denen man WM-Einsätze zugetraut hätte, standen zuletzt nur auf der Ersatzliste. Mit Lukas Haudum steht aber ein weiterer Oberösterreicher im Nationalteam-Kader, der auf Vereinsebene zuletzt fünf Jahre lang für Rekordmeister KAC gespielt hat und im Sommer nach Graz übersiedelt. Wahrscheinlich.

Angebot aus München

Denn, wie der 26-Jährige im OÖN-Podcast „Eisbrecher“ verraten hat, enthält sein Dreijahreskontrakt in der Murstadt in jedem Vertragsjahr eine Klausel, die ihm Wechsel ins Ausland erlaubt. „Wenn es bis nach der WM ein Angebot aus dem Ausland gibt, bei dem das Paket passt, kann ich diese Klausel ziehen“, sagt der Stürmer. Aktuell habe mit Red Bull München pikanterweise ausgerechnet der Schwesterklub von Finalgegner Salzburg, dem Klagenfurt erst im siebten Spiel der Finalserie unterlag, seine Fühler nach dem Linzer ausgestreckt.

Lukas Haudum im ÖEHV-Teamdress - führt sein Weg über die Eishockey-WM in Prag nach München? Bild: GEPA pictures/ Edgar Eisner

„Aber sie wollen noch was auf internationaler Ebene von mir sehen“, erzählt Haudum. Die Möglichkeit dazu gibt’s in Prag. In den Spielen gegen Dänemark, die Schweiz, Kanada, Finnland, Tschechien, Norwegen und Großbritannien entscheidet sich also nicht nur, ob das Team Austria den erneuten Klassenerhalt (oder sogar mehr) schafft, sondern auch, wohin es Haudum in der kommenden Saison zieht. Extramotivation für die WM brauche es also nicht.

Geburtstags-Wunsch: Klassenerhalt

Der Verbleib in der A-Gruppe der Eishockey-WM ist das große Ziel des ÖEHV-Nationalteams. Das dafür vielleicht entscheidende Duell am 21. Mai gegen Großbritannien fällt auf den 27. Geburtstag des 102-fachen Teamspielers: „Wenn ich mir etwas wünschen dürfte, wäre das der Klassenerhalt. Mir egal, ob wir das schon früher fixieren oder im direkten Duell mit den Briten.“

