Live: Anschober über die aktuelle Ampelschaltung

Die Corona-Kommission hat am Donnerstag gegen 19 Uhr entschieden, dass bundesweit 21 weitere Städte, Bezirke und Regionen auf der Corona-Ampel auf Rot („sehr hohes Risiko“) geschaltet werden, davon sechs in Oberösterreich: Rohrbach, Grieskirchen, Ried, Schärding, Gmunden und Vöcklabruck. Insgesamt gilt nun in 25 Bezirken die höchste Warnstufe, davon sieben in Oberösterreich. Wels-Stadt war vorige Woche auf Rot gestellt worden.

In die zweithöchste Kategorie (Orange bzw. „hohes Risiko“) geschaltet wurden gestern bundesweit 23 Bezirke, davon fünf in Oberösterreich: Braunau, Freistadt, Eferding, Steyr-Land und Urfahr-Umgebung. Eferding ist dabei jener Bezirk, der sogar von Grün gleich auf Orange gesprungen ist. Kirchdorf wurde von Grün auf Gelb geschaltet.

Lesen Sie auch:

Um 11 Uhr tritt Anschober vor die Presse. Zum Livestream:

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen