Kroatien und Italien irritiert über Österreichs Haltung

Kroatien wittert dahinter wirtschaftliche Motive. Jeder schütze seine Wirtschaft, sagte Tourismusminister Gari Cappelli. "Ich denke aber, dass sich alles bis zum 15. Juni auf EU-Ebene herauskristallisieren und lösen wird", glaubt Cappelli. Und fügte hinzu: Gespräche über eine Grenzöffnung mit Österreich seien am Laufen.

Auch für Reisende aus Italien gelten weiterhin Reisebeschränkungen in Österreich. Das hatte in Rom wie auch in den benachbarten italienischen Regionen Irritationen zur Folge. Südtirol und einige andere Regionen Norditaliens haben darauf hingewiesen, dass die Neuinfektionszahlen in ihren Gebieten sehr niedrig seien. Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) sagte dazu, sie halte zumindest eine partielle Öffnung der Grenzen zu Italien, insbesondere zu Südtirol, im Laufe des Monats Juni für möglich.

