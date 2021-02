Knapp 300 bestätigte "Südafrika-Fälle" in Tirol

Darüber, wie viele Fälle der Sars-CoV-Variante B.1.351 – so die offizielle Bezeichnung der Südafrika-Mutation – es in Tirol derzeit gibt, gingen die Darstellungen zuletzt weit auseinander. Das Land Tirol sprach am Sonntag von acht aktiven Mutationsfällen. Diese Zahl kann der Virologe Andreas Bergthaler ganz und gar nicht nachvollziehen.