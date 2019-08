Franz Fischler erwartet einen No-Deal-Brexit

"Das ist eine dermaßen verfahrene Situation, wie es sie in Europa schon Jahrzehnte nicht gegeben hat", betont der langjährige frühere EU-Kommissar.

EU bis jetzt "sehr fair"

Das Hauptproblem, dass es so weit gekommen ist, liegt aus Sicht Fischlers "schon bei den Briten selber, das ist keine Frage". Die EU-27 habe sich gegenüber Großbritannien "bis jetzt sehr fair und vernünftig verhalten", findet Fischler, "und nachdem es hier ja um eine außenpolitische Frage geht, muss die EU-27 in dieser Sache auch einig sein. Das ist bisher ohne größere Schwierigkeiten möglich gewesen. Also da kann man der EU keinen Vorwurf machen."

