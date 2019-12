Die Lehren von 2019: Bitte keine Prognosen mehr

Ein Blick zurück ist sehr hilfreich. Er bewahrt einen vor allzu selbstsicheren Einschätzungen. So gesehen konnte man 2019 sehr viel lernen.

Wer hätte es noch vor einem Jahr für möglich gehalten, dass Werner Kogler einer der Senkrechtstarter der Politik werden würde? Kogler war der letzte Mohikaner bei den Grünen, der sich erbarmte und eine zerrüttete Partei übernahm. Den Grünen fehlte es nach dem Sturz aus dem Parlament an allem, Personal, Selbstvertrauen, Geld. Kogler war eigentlich die Rolle des Notarztes zugedacht, ein Überlebenshelfer bis zur nächsten Wahl. Da wollte man mit neuem Personal antreten, am besten mit einer Frau an der Spitze – so der Plan, der wie so viele 2019 durch das Ibiza-Video pulverisiert wurde.

Für die Grünen war Ibiza ein Segen. Sie schafften es, nach nur zwei Jahren wieder in den Nationalrat einzuziehen. Der unaufgeregte, hemdsärmelige Werner Kogler ist das Gesicht des grünen Wiederaufstiegs. Ihm fehlt der missionarische Zug, der vielen Grünen eigen ist und der die Partei manchmal ein wenig anstrengend wirken lässt.

Trotzdem sollte man sich davor hüten, den aktuellen Aufwärtstrend schon als Beginn einer grünen Ära einzustufen. Die Grünen profitierten vom Klima-Thema, das heuer in einer Wucht die öffentliche Debatte dominierte, die in diesem Ausmaß vor einem Jahr auch nicht vorhersehbar war. Dazu kam im gesamten linksliberalen Politikspektrum der sentimentale Wunsch, die Grünen wieder ins Parlament zurückzuholen. Diese Welle trug sie im Herbst zu einem historischen Wahlerfolg. Aber wenn die Grünen ein dauerhaftes Fundament für eine Mittelpartei schaffen wollen, liegt der schwierigere Teil des Weges noch vor ihnen.

Während die Grünen noch ganz besoffen sind von ihrem Traumjahr, hat die SPÖ einen Dauerkater. Die einst so stolze Partei durchleidet eine Lebenskrise, und sie hat zweifellos gravierende Probleme. Es ist daher schon Mode geworden, der Sozialdemokratie den Untergang zu prognostizieren. Doch auch da sollte man vorsichtig sein. Es ist erst eineinhalb Jahre her, dass die SPÖ 2018 bei der Landtagswahl in Kärnten 48 Prozent erreicht hat. Das ist so ziemlich das Gegenteil von einem Untergang und der Beweis, dass die Gunst der Wähler volatil ist wie nie zuvor.

Die ÖVP hat in dieser Hinsicht gegenwärtig keine Sorgen. Sie hat Sebastian Kurz, der wie kein zweiter Politiker den Ton trifft. Aber was bleibt, wenn dieser Zauber einmal bricht, das ist ein Gedankenspiel, dem sich nur die wenigsten schwarzen Granden aussetzen wollen.

Am Ende ist ein Rückblick auf 2019 unmöglich ohne Ibiza, Heinz-Christian Strache und die FPÖ. Was nach Ibiza rund um die Freiheitlichen und ihren Ex-Chef aufbrach, ist beispiellos in der jüngeren politischen Geschichte des Landes. Dass diese Partei bei der Nationalratswahl immer noch 16 Prozent der Stimmen erreichen konnte, ist das eindrucksvollste Beispiel dafür, wie unerklärlich Politik mittlerweile geworden ist.

Artikel von Wolfgang Braun Stellvertretender Chefredakteur, Leiter Politikredaktion w.braun@nachrichten.at