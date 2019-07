Die in Wels aufgewachsene Bildungsministerin Iris Rauskala bekennt sich im OÖNachrichten-Gespräch zum Ethikunterricht, erklärt ihr "ideales Schulsystem" und ihre Sorgen über den Ansturm auf die Gymnasien. OÖNachrichten: Sie haben als Beamtin im Bildungsministerium Karriere gemacht – was ist das für ein Gefühl, wenn man plötzlich gefragt wird, ob man ganz an der Spitze stehen will? Iris Rauskala: Das ist ziemlich surreal, weil man in der klassischen Beamtenlaufbahn ja