Casinos: Neue Aussagen gegen Strache und Sidlo

Während sich Heinz-Christian Strache für ein Comeback bei der Wien-Wahl aufwärmt, sind am Wochenende in der Causa Casinos (Casag) neue Details aufgetaucht, die den Ex-FP-Obmann betreffen. So habe der ehemalige Casinos-Vorstand Alexander Labak in einer Einvernahme bestätigt, dass sich Strache für den Casinos-Teilhaber Novomatic starkgemacht habe, berichtet "Der Standard".

Demnach sei im Februar 2018 auf Intervention des Ex-Vizekanzlers eine Gesetzesnovelle zurückgezogen worden, die strengere Kontrolle für Glücksspiel mittels IP-Blocking im Internet gebracht hätte. Straches Anwalt dementierte diese Darstellung Labaks umgehend. Letzterer soll zudem ausgesagt haben, dass Novomatic Peter Sidlo als Casinos-Vorstand forciert habe, weil dieser der FPÖ genehm sei.

In die gleiche Kerbe schlägt laut "Profil" Robert Chvatal, Chef der tschechischen Sazka-Gruppe, die den größten Casag-Anteil hält. Gegenüber den Ermittlern schildert Chvatal, wie er die Nominierung des langjährigen FP-Bezirksrates erlebt hat.

Demnach sei Sidlo "aus dem Blauen auf Vorschlag von Mag. Neumann (Harald, Novomatic-Chef, Anm.)" gekommen. Auf Chvatals Frage, in welchem Bereich von Novomatic Sidlo tätig gewesen sei, habe Neumann erklärt: "In keinem", Sidlo stehe der FPÖ nahe, deshalb sei er die beste Lösung für das Unternehmen. Einen später nachgereichten internen Untersuchungsbericht der Casag, in dem Sidlos Bestellung als rechtens bestätigt wird, wies Chvatal als "Persilschein" zurück.

FPÖ gegen Strache

Die FPÖ-Wien prüft unterdessen laut "Krone" eine Klage gegen Strache, um dabei jene 500.000 Euro zurückzufordern, die man dem Ex-Parteiobmann im Vorjahr für dessen Anwaltskosten in der Ibiza-Affäre erstattet hat.

