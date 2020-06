ASKÖ kritisiert fehlende finanzielle Unterstützung

"Bis heute warten die Sportverbände und ihre 15.000 Vereine vergeblich. Aber nicht nur der Sport, viele Institutionen sind zu Bittstellern geworden", schrieb Krist. Die "Arbeitsgemeinschaft für Sport und Körperkultur in Österreich", kurz ASKÖ ist neben dem "Allgemeinen Sportverband Österreichs" und der "Sportunion" einer der drei Sportdachverbände des Landes.

Dem Sportminister Werner Kogler (Grüne) und dessen Beamten billigte der Sportfunktionär ein Bemühen zu, es fehle aber offenbar an Durchsetzungskraft und auch Mut.

"Den Sport in einen 700-Mio.-NGO-Unterstützungstopf zu geben, gemeinsam mit den Feuerwehren, Sozialvereinen, kirchlichen Organisationen etc., muss als schweres Foul gewertet werden, wer auch immer das in der Koalition letztlich entschieden hat", erklärte der ASKÖ-Präsident. Der Sportminister hätte "mit der mehr als qualifizierten Bundes Sport Förder GmbH sauber, präzise und transparent die Hilfsgelder für den organisierten Sport abwickeln können". Er sei enttäuscht, betonte Krist.

"Es fehlt an ehrlicher Wertschätzung, es fehlt an respektvollem Umgang und am Bekenntnis für die Wichtigkeit von Bewegung und Sport in unserer Gesellschaft. Wir werden zu Bittstellern gemacht, dabei sind Verbände und Vereine volkswirtschaftliche Leistungsbringer und helfen zudem dem Staat, Kosten einzusparen!" Man werde aber weiter für die Vereine kämpfen. "Denn das kann es nicht gewesen sein", sagte Krist.

