Ab heute gilt für Corona-Infizierte die beinah uneingeschränkte Freiheit

Am Sonntag wurden 5714 Corona-Neuinfektionen gezählt. Für sie galten noch die Quarantäne-Regeln, die ab heute durch die Verordnung von Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) abgeschafft sind. Verkehrsbeschränkungen heißt die neue Realität, in der einiges an Unklarheit bleibt.