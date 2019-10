Türkische Armee nimmt syrische Grenzstadt Tall Abyad ein

Es sei die größte Stadt, die sie seit Beginn der Offensive am Mittwoch eingenommen hätten, erklärte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte.

Auch die staatliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu meldete die Einnahme des Stadtzentrums.

Kämpfe um syrische Grenzstädte nach türkischem Vormarsch

Die türkische Armee und verbündete syrische Rebellen liefern sich fünf Tage nach Beginn ihres Angriffs in Nordsyrien erbitterte Gefechte mit der Kurdenmiliz YPG. Im Fokus der Kämpfe standen am Sonntag die Grenzstädte Ras al-Ain und Tall Abyad, die bisher zum Herrschaftsgebiet der von der der YPG angeführten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) gehören.

Hunderte Syrer verließen in den letzten Tagen ihre Heimat in der Grenzstadt Tall Abyad Bild: DELIL SOULEIMAN (APA/AFP/DELIL SOULEIMAN)

Ras al-Ain liegt direkt an der türkischen Grenze entlang einer wichtigen Versorgungsroute zwischen Tall Abyad im Westen und der Stadt Qamishli im Osten.

Die SDF hätten die meisten Stadtteile von Ras al-Ain nach einem Gegenangriff zurückerobert, teilte die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sagte dagegen am Sonntag, das Zentrum der Stadt sei unter türkischer Kontrolle. Der TV-Sender CNN Türk berichtete, türkische Truppen suchten in Ras al-Ain nach Verstecken kurdischer Kämpfer.

In Tall Abyad lieferten sich die kurdischen Milizen schwere Gefechte mit pro-türkischen Rebellen, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete. Die Rebellen hätten Teile des Zentrums eingenommen. Zuvor hatte das türkische Militär die Stadt mit Artillerie beschossen. Rauchwolken stiegen aus Tall Abyad auf, wie auf Bildern bei CNN Türk zu sehen war. Unbestätigten Berichten zufolge sollen türkische Truppen inzwischen Tall Abyad eingenommen haben.

Aus Kreisen des US-Militärs verlautete, eine kleine Anzahl von US-Soldaten hätten wegen der Kämpfe ihre Stellungen in der Stadt Ain Issa verlassen.

Am Sonntag schlugen auch wieder Mörsergranaten aus Syrien in türkischen Grenzstädten ein, wie die Nachrichtenagentur DHA berichtete. Eine Person sei verletzt worden.

Die Türkei hatte am Mittwoch mit Unterstützung der Rebellengruppe Syrische Nationale Armee eine lang geplante Offensive gegen die YPG begonnen und dabei mehrere syrische Orte entlang der gemeinsamen Grenze angegriffen. Ankara betrachtet die YPG als Ableger der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) und damit als Terrororganisation.

Seit Beginn der Offensive am Mittwoch wurden nach Zählungen der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in London mindestens 52 Zivilisten getötet. Die Aktivisten erklärten zudem am Sonntag, dass seitdem mehr als 100 Kämpfer in Reihen der SDF und mehr als 70 Kämpfer der mit der Türkei verbündeten Milizen sowie acht türkische Soldaten ums Leben gekommen seien.