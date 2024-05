"Galaktisches" Wochenende in Peuerbach

An beiden Tagen kann das Museum von 10 bis 16 Uhr besucht werden. Am Samstagvormittag findet eine Rätselrallye durch das Schlossmuseum und den Kometor statt, am Nachmittag können Kinder Mini-Planeten basteln. Am Sonntag finden Führungen zur Entdeckung des Weltraums, unfassbaren Phänomenen und der Geschichte des Astronomen Georg von Peuerbach statt. Die Sternwarte Gahberg entführt mit einem mobilen Planetarium in die Welt der Sterne. Außerdem gibt es noch Astronomieworkshops, Teleskope zum Testen und Sonnenbeobachtungen bei klarem Himmel im Schlosspark. Eintritt mit der OÖ Familienkarte 9 Euro.

