Tschechien prüft Verhängung von Ausnahmezustand

Sollte der deutliche Anstieg an Infektionen anhalten, könnte die tschechische Regierung laut Gesundheitsminister Adam Vojtech den Ausnahmezustand erklären. Bereits heute, Montag, sollte darüber diskutiert werden, sagte der Ressortchef in einer TV-Diskussion.

In den vergangenen 14 Tagen belief sich die Zahl der Infektionen pro 100.000 Einwohner in Tschechien laut dem Europäischen Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten auf 193. Tschechien verzeichnete am Sonntag mit 2046 Coronavirus-Neuinfektionen zwar etwas weniger als zuletzt, aber zugleich einen Höchstwert für Wochenenden, an denen gewöhnlich weniger Tests durchgeführt werden. Die Zahl der Ansteckungen nahm zuletzt massiv zu. Gemessen an der Gesamtbevölkerung von 10,7 Millionen Einwohnern haben nur Spanien und Frankreich innerhalb der EU in den vergangenen zwei Wochen einen größeren Anstieg verzeichnet.

Neuer Höchstwert in Ungarn

In Ungarn sind erstmals mehr als 1000 Menschen binnen 24 Stunden positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Krisenstab der Regierung gab den neuen Höchstwert am Sonntag mit 1070 an. In den vergangenen sieben Tagen registrierten die Behörden 5681 Neuansteckungen.

