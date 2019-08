G7-Gipfel: Seltene Einigkeit und ein Paukenschlag

Der Gipfel sei ein "wahrer Erfolg" und Macron habe "unglaubliche Arbeit geleistet". Sogar eine kurze Abschlusserklärung wurde verabschiedet, in der die G-7-Staaten ihre "große Einigkeit" betonen.

Die G-7 waren schon fast totgesagt, nicht zuletzt wegen Trump, der die Gruppe der wichtigen Industrieländer spaltete. Nun feiern Macron und Trump den Gipfel in großer Eintracht als Erfolg.

Macron sorgte am Sonntag für eine echte Überraschung mit der Einladung des iranischen Außenministers Mohammed Jawad Zarif nach Biarritz - in den USA steht Zarif auf der Sanktionsliste. Nur wenige Stunden ist Zarif in demselben Ort wie Trump. Es ist genug Zeit, um mit Macron zusammenzukommen. Die Frage, nachdem Zarif landet: Wie reagiert Trump? Zieht eines seiner Twitter-Gewitter auf? Überwirft er sich mit Macron? Reist er am Ende gar vorzeitig vom Gipfel ab?

Nichts dergleichen. Am Montag stellt sich heraus, dass Trump eingeweiht gewesen sein soll. Bei der Pressekonferenz sagt Macron dann, die Diskussionen beim G-7-Gipfel hätten die Voraussetzungen für ein mögliches Treffen Trumpsmit dem iranischen Präsidenten Hassan Rouhani geschaffen. Und auch Trump sagt: "Ich denke, es gibt eine sehr gute Chance, dass wir uns treffen." Er habe ein gutes Gefühl. Es wäre das erste bilaterale Treffen von Spitzenvertretern der USA und des Irans seit mehr als 40 Jahren.

Auch wenn Umweltschützer Kritik an den teils vagen Zusagen gegen die Waldbrände am Amazonas üben und Amnesty International das harte Vorgehen der französischen Polizei gegen Demonstranten anprangert - zumindest ist MacronsPlan aufgegangen, der Gruppe der führenden westlichen Industriestaaten ein Debakel wie im vergangenen Jahr zu ersparen.

Vor gut einem Jahr endete der Gipfel im Eklat, als Trump die Abschlusserklärung nachträglich per Tweet aufkündigte, weil nach seiner Meinung die Partner die USA ausplünderten wie ein "Sparschwein", wie er damals sagte.

Sind die G-7 am Ende? Das fragten sich damals viele. Doch der ehrgeizige französische Präsident wollte ein Scheitern seines einjährigen G-7-Vorsitzes nicht einfach so hinnehmen.

Deshalb setzte Macron in Biarritz auf eine Mischung auf Charmeoffensive und konkreten inhaltlichen Fortschritten. Er vermittelte dem Unberechenbaren aus Washington offenbar erfolgreich, dass sich die Macron-Methode des "diplomatischen Coups" perfekt mit Trumps "Deal"-Politik vereinbaren lässt.

Gegenüber Macron zeigte sich Trump in Biarritz ungewohnt handzahm: "Ich habe gewusst, was er tut, und ich habe alles gebilligt", sagte der 73-jährige US-Präsident am letzten Gipfeltag über den erst 41-jährigen Franzosen, der neben ihm geradezu schmächtig wirkt.

Bei so viel Männerfreundschaft zwischen dem mächtigsten Mann der Welt und dem Anführer der Grande Nation rückte Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel (CDU) als Akteurin in Biarritz in den Hintergrund. Sie musste sich deshalb die Frage von Journalisten gefallen lassen, ob Macron und Trumpdas neue "Dream Team" der G7 seien. Merkel konterte schlagfertig: "Das Dream Team von G7 ist G7."

Neben Trump bekam Macron auch einen anderen potenziellen Störenfried unter Kontrolle: Er alberte mit dem neuen britischen Premier Boris Johnson herum, der beim Gipfel seine Premiere gab. Mit Johnsons eigenwilligem Humor kann Macron gut umgehen: Noch vor wenigen Tagen hatte der Brite bei einem Besuch in Macrons Pariser Elysée-Palast seine Füße auf einen Tisch gelegt. Scherzhaft, wie er später versicherte.

Streitigkeiten beiseite geschoben, G-7 gerettet? Nichts ist weniger gewiss. Denn auch nach dem Gipfel kann Trump seine schärfste Waffe Twitter weiter einsetzen. Im kommenden Jahr nimmt der US-Präsident zudem die Geschicke der G-7 selbst in der Hand: Am 1. Jänner übernimmt er den Vorsitz der Ländergruppe, zu der auch Großbritannien, Japan, Kanada und Italien gehören.

Ob die G-7 dann endgültig zur "G-6 gegen Trump" verkommen, wie viele vor dem Gipfel in Biarritz fürchteten? "Das lassen wir auf uns zukommen", heißt es aus einer der Delegationen. Trump selbst freut sich auf "seinen" Gipfel. Er will ihn in einem seiner Golfclubs nahe Miami abhalten. Und er kann sich vorstellen, auch den russischen Präsidenten Wladimir Putin einzuladen. Ob damit aus der G-7 wie in besseren Zeiten eine G-8 mit Russland werden kann, steht in den Sternen.