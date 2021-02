"Strategischer Kompass" für die EU

Bis März nächsten Jahres will sich die EU einen "strategischen Kompass" geben. Das kündigte Ratspräsident Charles Michel nach dem Abschluss des Video-Gipfels der Staats- und Regierungschefs am Freitag an. Dieser zweite Tag der Beratungen war der Verteidigungs- und Sicherheitspolitik gewidmet.

Der neue Strategie-Kompass soll festlegen, wie und wo sich die EU in künftigen Krisen sicherheitspolitisch engagiert. Grundlage dafür ist ein noch nicht öffentlicher Bericht, der die globalen Bedrohungsszenarien analysiert. Dass die EU in der Sicherheitspolitik autonomer agieren will und muss, ist gemeinsames Bekenntnis der 27 Staaten.

Vier Jahre Zeitgewinn

Deutlich wurde diese Notwendigkeit in den vergangenen vier Jahren, als sich die USA unter Präsident Trump von der Weltbühne zurückzogen. Trump hatte den Austritt der USA aus der NATO in Betracht gezogen und den europäischen Partnern zu verstehen gegeben, dass sie selbst für ihre Sicherheit sorgen müssen – auch wenn 22 EU-Staaten in der NATO sind.

Erstmals seit 2019 gibt es einen Verteidigungsfonds, der mit acht Milliarden Euro gefüllt ist. 2017 wurde die PESCO zur "ständigen strukturierten Zusammenarbeit" in der Verteidigungs- und Sicherheitspolitik gegründet. Bis auf Dänemark und Malta beteiligen sich alle EU-Staaten an den Projekten. Der Wechsel im Weißen Haus zu Joe Biden, einem Transatlantiker alter Schule, hat der EU nun vier Jahre Zeit verschafft, sich besser aufzustellen. Die NATO wird dabei weiter eine wichtige Rolle spielen. Gestern war auch NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg Gast des EU-Gipfels.

Artikel von Sylvia Wörgetter