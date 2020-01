Schallenberg: Österreich wird UNO-Migrationspakt nicht beitreten

Österreich wird auch unter der türkis-grünen Bundesregierung nicht dem UNO-Migrationspakt beitreten. Das kündigte Außenminister Alexander Schallenberg (VP) am Sonntag an. "Die Linie Österreichs in dieser Frage wird völlig unverändert bleiben", so Schallenberg.

Die Entscheidung der alten VP/FP-Regierung, den Pakt nicht zu unterzeichnen, hatte Kontroversen ausgelöst. Laut UNO soll der rechtlich nicht bindende Pakt helfen, internationale Migrationsbewegungen besser zu bewältigen. Österreich argumentierte unter anderem, dass dadurch eine Vermischung von legaler und illegaler Migration zu befürchten sei.

Schallenberg sieht auch die Aufforderung der EU-Kommission an die Mitgliedstaaten, im Mittelmeer gerettete Flüchtlinge aufzunehmen, kritisch: "Ich halte das für den völlig falschen Weg, der nur das Geschäft der Schlepper fördert." Von einer Wiederaufnahme des Resettlement-Programms (Umsiedelung) der Vereinten Nationen hält Schallenberg ebenfalls nicht viel.

Der Außenminister hob hingegen die im Regierungsprogramm angekündigte Erhöhung der Gelder für Entwicklungszusammenarbeit als "wesentliches Vehikel" zur Vorbeugung von Migration hervor. Hier wolle er ein "Plus" erzielen.

Die ersten Tage als Außenminister der neuen Koalition hatten es für Schallenberg, der auch schon in der Beamtenregierung tätig war, in sich. Ein Cyberangriff auf das Außenamt und die Spannungen am Persischen Golf trieben den Karrierediplomaten um. Seine erste Brüssel-Reise absolvierte er vier Tage nach der Angelobung, als er am Sondertreffen der EU-Außenminister zur USA-Iran-Krise teilnahm.

Die Rolle der EU sieht Schallenberg hier klar in jener des diplomatischen Vermittlers. Es gelte nun, Gesprächskanäle wieder zu öffnen, sprach er sich für Pendeldiplomatie aus. "Sehr naheliegend" sei es gewesen, dass man Wien als Dialogort angeboten habe.

Befragt nach seinen Schwerpunkten, nannte Schallenberg, der ein langjähriger enger Vertrauter von VP-Chef Sebastian Kurz ist, die "europäische Nachbarschaft" im weitesten Sinne und vor allem den Westbalkan. Die Linie Österreichs zur Türkei sei "sonnenklar", einen Ausstieg aus dem umstrittenen Abdullah-Zentrum behalte man sich vor. "Noch nicht absehbar" sei, wann eine "gesicherte Rückkehr" österreichischer Kinder aus Syrien bewerkstelligt werden könne.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Sebastian Kurz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.