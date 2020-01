Organspenden bleiben an Zustimmung gebunden

Der Deutsche Bundestag hat am Donnerstag mehrheitlich für eine Neuregelung der Organspende gestimmt. 432 Abgeordnete votierten für den Entwurf einer Gruppe um Grünen-Chefin Annalena Baerbock, nach dem die Menschen in Zukunft stärker zu einer Entscheidung über die Organspendefrage bewegt werden sollen.

Die erweiterte Entscheidungslösung sieht vor, dass alle Bürger mindestens alle zehn Jahre beim Abholen eines Ausweises auf das Thema Organspende angesprochen werden. Zudem sollen künftig Hausärzte dafür bezahlt werden, dass sie die Patienten beraten.

Die Menschen werden so öfter aktiv erinnert, über ihre Haltung zur Organspende nachzudenken – auf freiwilliger Basis. Zudem kommt ein bundesweites Online-Register, in dem Spender nach der Zustimmung verzeichnet werden.

Zuvor hatten die Abgeordneten die "doppelte Widerspruchslösung", eingebracht von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und Karl Lauterbach (SPD), abgelehnt. Dabei sollten automatisch alle Bürger als Spender gelten. Liege keine Willensbekundung vor, sollten auch die Angehörigen befragt werden. Sie hätten aber nicht ihre eigene Meinung geltend machen dürfen, sondern wären ausschließlich gefragt worden, ob sie eine Meinungsäußerung des potenziellen Spenders kennen würden.

Deutschland: Zu wenige Spender

Schon jetzt gilt in Deutschland die Entscheidungslösung. Demnach dürfen einem Menschen nur dann Organe und Gewebe entnommen werden, wenn die verstorbene Person zu Lebzeiten oder stellvertretend die Angehörigen zugestimmt haben. Dieser Wille sollte am besten im Organspendeausweis festgehalten werden. Darin kann man sowohl die Zustimmung als auch die Ablehnung einer Organspende dokumentieren sowie bestimmen, welche Organe gespendet werden dürfen und welche nicht.

Das Problem in Deutschland ist allerdings, dass im Vergleich zu den europäischen Nachbarn deutlich weniger Menschen spenden. Während in Deutschland auf eine Million Einwohner nur 11,5 Organspenden kommen, gibt es in Spanien immerhin 46,9 Organspender pro eine Million Einwohner. Dort gilt übrigens die in Deutschland abgelehnte Widerspruchslösung.

Das Gesetz in Österreich:

Die österreichische Rechtslage zur Organspende folgt der sogenannten Widerspruchslösung. Diese besagt, dass eine Organentnahme bei einem potentiellen Spender nach Feststellung des Hirntodes grundsätzlich zulässig ist, sofern der Verstorbene nicht schon zu Lebzeiten einer Organspende widersprochen hat. Knapp 45.000 Menschen stehen zurzeit im Widerspruchsregister.

Im Vergleich zu Deutschland gibt es in Österreich deutlich mehr Organspenden. 2018 gab es im Schnitt fast 23 Organspender pro eine Million Einwohner, im Vergleich sind das fast doppelt so viele wie in Deutschland.